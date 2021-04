Amici, Giulia Stabile protagonista della puntata di Sabato: ecco cosa succederà in puntata

Amici 20: dopo le proteste dei fan, Giulia Stabile sarà la protagonista assoluta della settima puntata del serale. Ecco cosa succederà

Su Giulia Stabile ad Amici si è detto davvero tanto nelle scorse settimane: è possibile che una ballerina così talentuosa danzi così poco durante le puntate del serale del talent show di Maria de Filippi? Qualcosa cambierà già sabato prossimo…

Amici 20: dopo essersi esibita davvero poco nella sesta puntata, Giulia Stabile potrebbe essere la protagonista assoluta del serale che andrà in onda sabato prossimo. Photo Credits: Red Communications

Amici 20: sabato Giulia Stabile si esibirà quattro volte

Andiamo con ordine. Giulia Stabile è probabilmente una delle concorrenti più amate di Amici 20. La sua fan base è veramente ampia, nonché accanita e sempre incline a chiedere a Maria de Filippi e alla produzione di vederla esibirsi più spesso.

Gli spoiler che in queste ore si stanno susseguendo un po’ ovunque tra web e addetti ai lavori, però, dimostrano che la produzione ha in qualche modo accolto le istanze dei fan di Giulia, che nella prossima puntata si esibirà addirittura quattro volte!

Un numero altissimo, specie pensando che nella sesta puntata – l’ultima andata in onda – ha ballato soltanto una volta.

Praticamente, la settima puntata del serale di Amici 20 (che andrà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 1° maggio) sarà quasi del tutto incentrata su Giulia Stabile…

Inutile dire che i fan della ballerina sono esplosi di gioia sui social, dove hanno commentato felici.

“’Giulia li sa ballare 3 stili in una puntata’, eh no Giulia sabato ballerà tre stili in 2 minuti”, twitta un’internauta facendo riferimento alla versatilità della Stabile. E un’altra le fa eco: “’è stata la puntata di giulia’, E FINALMENTE CA**O ERA ORA”.

“E Giulia li sa ballare 3 stili in una puntata”

Eh no Giulia sabato ballerà tre stili in 2 minuti #amicispoiler — giulyismyikigai (@giulyismyikigai) April 29, 2021

"è stata la puntata di giulia"

E FINALMENTE CAZZO ERA ORA#amicispoiler pic.twitter.com/vUXjAxyFLV — ilæ ; 56% stan👻 (@sonoilae) April 29, 2021

guanto versatilità

ice ice sui tacchi

hip hop con jerusalema

stromae vestita da arlecchino



malibù nuovo inedito

guanto zef

hype



stasera posso essere una sangiullara felice#amicispoiler pic.twitter.com/FgZiZ65IzY — 🩰milkovich coraline (@jjbowerslaugh) April 29, 2021

