Amici, Giulia Stabile balla poco? La rivolta dei suoi fan: anche la sua scuola di ballo protesta così

Sul web impazza la protesta dei fan di Giulia Stabile, secondo i quali ad Amici 20 la ballerina viene fatta esibire troppo poco.

In attesa della puntata di Amici 20 di sabato prossimo, sono già arrivate le prime notizie e i primi spoiler dalle registrazioni del programma: news che hanno fatto andare su tutte le furie i fan di Giulia Stabile. La ballerina del team Peparini-Pettinelli, infatti, secondo i suoi fan verrebbe fatta esibire troppo poco. Ma come mai si è scatenata la protesta?

Giulia Stabile è una delle ballerine più talentuose di Amici 20, ma in tanti stanno protestando riguardo alle sue poche esibizioni nel programma di Maria De Filippi. Foto: Red Communications

Amici 20: Giulia Stabile balla troppo poco? Le proteste dei fan

Andiamo con ordine. Secondo quanto emerso dagli spoiler sulla sesta puntata di Amici 20, Giulia Stabile sarà ancora una volta salva, ma ballerà soltanto una volta nel corso della serata (tra l’altro a tarda sera). Troppo poco, secondo molti, che stanno cominciando a pensare che il talento della ballerina non venga fatto esprimere in tutte le sue potenzialità.

È per questo che, tra i vari tweet riguardanti la questione, ne sono spuntati un paio che riassumono l’intera situazione.

“Io non accetto tutto questo – scrive per esempio una persona – Non accetto che una ragazza piena di talento sia messa in un angolo perché la si teme. Non accetto che Giulia impari 7 coreografie a settimana per poi ballare una volta in puntata, ma scherziamo”.

E un altro fa un appello alla produzione: “il 25% vuole vedere Giulia, non dovete metterla all’angolino, avete rotto il ca..o”.

#datecigiuliastabile

Io non accetto tutto questo. Non accetto che una ragazza piena di talento sia messa in un angolo perché la su teme.

Non accetto che Giulia impari 7 coreografie a settimana per poi ballare una volta in puntata, ma scherziamo. #Amicispoiler #AMICI20 — si sono amelie codice fiscale (@___Ameliee) April 22, 2021

PRODUZIONE IL 25% VUOLE VEDERE GIULIA, NON DOVETE METTERLA ALL’ANGOLINO, AVETE ROTTO IL CAZZO #Amicispoiler #datecigiuliastabile #ppdeservebetter — SANGIOVANNI BAABY💓🤟🏻 (@sangionotami) April 22, 2021

La scuola di danza di Giulia si unisce alle proteste

Alle proteste si è unita anche la scuola di danza di Giulia Stabile, ovvero l’Accademia Balletto Roma di Flaminia Buccellato: sul suo profilo Instagram, dopo gli spoiler di Amici, è comparso infatti un messaggio che non lascia spazio a dubbi.

“Io sono nera – recita il testo di una storia – Non è possibile che non diano spazio alla ballerina migliore di quest’edizione. Questo meccanismo del cavolo non farà che danneggiare Giulia. Chissà quante ore si spacca in sala per imparare un botto di coreografie e la fanno esibire mezza volta a mezzanotte se tutto va bene. Non è accettabile. Per questo sabato guarderò le esibizioni solo dalle fanpages, non voglio dare share a chi oscura i migliori lì dentro”.

Foto: Red Communications