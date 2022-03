Amici 21, potrebbe succedere in finale: riguarda un premio speciale in ricordo di un ex allievo. Di cosa si tratta

Spunta la proposta di un premio speciale per la finale di Amici 21 dedicato ad un ex allievo del talent scomparso prematuramente

Per la finale di Amici 21 spunta un’indiscrezione riguardante un premio speciale in ricordo di un ex allievo. La proposta è davvero interessante ma sarà davvero fattibile? E, soprattutto, di cosa si tratta?

Per la finale di Amici 21 spunta la proposta di un premio speciale dedicato allo scomparso Mike Bird, Michele Merlo. Photo Credits: Kikapress

Amici 21: premio speciale in finale in ricordo di Michele Merlo?

Il 6 giugno 2021 l’ex concorrente di Amici Michele Merlo è scomparso prematuramente. Un evento drammatico che ha toccato da vicino molti amici, tutti i suoi cari e persino Maria De Filippi. Nel talent show di Queen Mary, infatti, Mike Bird aveva cominciato la sua carriera di cantante prima di essere portato via da una leucemia fulminante.

Non a caso, la conduttrice aveva già dedicato al ragazzo una coreografia, nella prima puntata pomeridiana di Amici 21. I ballerini Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone, Francesca, Umberto e Sebastian avevano interpretato una coreografia dedicata a lui, sulle note di “Aquiloni”.

Ora, in vista della finale di Amici 21, spunta una proposta da parte del celebre influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, che ha scritto in una Instagram Stories: “La butto lì… Sarebbe bello se quest’anno durante la finale tra i vari premi ci fosse un premio denominato ‘Mike Bird’ o Borsa di Studio ‘Michele Merlo‘”.

Si tratta di una proposta che sembra estremamente fattibile, nonché affascinante e anche dovuta al ricordo di un ragazzo che proprio da Amici di Maria De Filippi ha provato a dare avvio alla sua carriera, prima di esserci portato via troppo presto. La produzione del programma accoglierà la proposta di Amedeo Venza? E voi, come la pensate? Siete d’accordo su un eventuale premio finale di Amici 21 dedicato a Michele Merlo?

Photo Credits: Red Communications, Kikapress