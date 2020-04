Andrà in onda venerdì 3 aprile la finale di Amici, la prima senza pubblico in studio: ancora non si conosce il nome dei giudici e neanche il meccanismo della gara, facciamo qualche ipotesi

Andrà in onda venerdì 3 aprile la finale di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi: una puntata che mette fine ad una stagione decisamente anomala del programma, capitata nel mezzo di una emergenza sanitaria senza precedenti e che è stata portata avanti a prezzo di fatiche e accorgimenti speciali.

Amici finale, giuria e anticipazioni

La finale di Amici andrà in onda ovviamente senza pubblico, ma in diretta: in studio, a considerevole distanza gli uni dagli altri, Maria De Filippi, gli allievi finalisti che sono Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e i componenti della giuria, in numero ristretto proprio per evitare che in studio ci siano troppe persone.

Ancora non si conoscono i nomi dei giurati per la finalissima, anche se in molti scommettono sulla presenza di Alessia Marcuzzi: la conduttrice ha infatti inviato un video messaggio per ognuno dei finalisti, mostrato loro durante il daytime. Alessia ha fatto parte della giuria esterna di Amici, insieme a Gabri Ponte e Vanessa Incontrada, chiamata in corsa a sostituire Loredana Bertè: chissà quindi se farà parte del parterre di giudici chiamati a dare il loro contributo nella serata più importante.

Il meccanismo della finale di Amici: ipotesi

Non si conosce neanche ancora il meccanismo della puntata finale: un’ipotesi è che gli allievi si sfidino fra di loro (ballerino con ballerino e cantante con cantante) per decidere il vincitore di categoria ed infine ci sia lo scontro fra i due vincitori per arrivare al nome del trionfatore assoluto.

Un’altra ipotesi è che si parta invece dall’ultimo in classifica, che decide chi sfidare: questo meccanismo è stato molto usato nelle passate edizioni e porta poi alla proclamazione di un vincitore unico finale.

Il 2 maggio dovrebbe poi partire l’edizione All Star del talent, slittata a causa dell’emergenza sanitaria: per ora ricordiamo che i quattro concorrenti confermati sono Enrico Nigiotti, Vincenzo Di Primo, Sebastian Melo Taveira e Michele Bravi.