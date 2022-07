Amici, non era finzione: ecco cosa svela Anna Pettinelli sul suo rapporto con Rudy Zerbi 

Anna Pettinelli, ora fuori da Amici, spiega il rapporto con Rudy Zerbi senza peli sulla lingua

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina e sono già stati annunciati alcuni cambiamenti, tra questi ci saranno nuovi ingressi nel parterre dei professori, che prenderanno il posto di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Quest’ultima verrà sostituita da Arisa, che ritorna dopo un anno di pausa dalla trasmissione, in cui ha preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Anna Pettinelli spiega il suo rapporto con Rudy Zerbi

Anna Pettinelli, ora fuori dal talent, ha deciso di parlare e svelare qualcosa di più a Lorella Cuccarini sul suo rapporto burrascoso con Rudy Zerbi, con cui è spesso finita ai ferri corti, soprattutto durante l’ultima edizione di Amici.

“La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre” ha dichiarato Anna, per poi continuare: “Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune”.

Foto: Red Communications