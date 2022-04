Amici, chi ha rubato le scarpe a Maria de Filippi? La confessione arriva dai social 

Il retroscena svelato dall'artista che ha rubato anni fa le scarpe di Maria De Filippi

Il serale di Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo su Canale 5. Sabato dopo sabato, i talento in gara di sfidano tra prove di canto e ballo e guanti di sfida lanciati dai propri maestri, per mettere in luce il loro talento.

LEGGI ANCHE : — Ultima fermata, Luisiana Romanella non è del tutto sconosciuta: seguita anche da Eros Ramazzotti. Ecco chi è e cosa ha fatto nel passato

Il successo del format è indiscusso e longevo, sono tanti i talenti che sono emersi proprio dal programma: una di questi è senza dubbio Emma Marrone, che proprio tra i banchi di Amici ha forgiato la sua carriera di cantante, rendendola negli anni una certezza del panorama musicale italiano.

Proprio Emma Marrone, attraverso il suo profilo Instagram ha svelato un particolare che in pochi conoscevano.

Emma Marrone e le scarpe di Maria De Filippi

Impegnata nel trasloco, la cantante ha mostrato ai suoi follower alcuni vecchi oggetti ritrovati per casa. Tra questi, è spuntato un paio di scarpe decisamente speciale.

“Ho trovato le scarpe che ho rubato a Maria la sera che ho vinto ad Amici” ha confessato Emma ai suoi follower. Si tratta di un paio di tronchetti neri borchiati, che evidentemente le hanno portato tanta fortuna durante tutti questi anni.

Ora si scopre anche che non sono le uniche scarpe che Emma ha “rubato” alla De Filippi, lei stessa ha mostrato altre due paia: un décolleté nero con strass e cinturino alla caviglia, e un paio di stivaletti con tacco alto di color beige.

Foto: Red Communications