“Ricordi di solito dovrebbero far stare bene, peccato che sentire qualcuno che ti dice: “Ciao luca, scusa se ti disturbo ma oggi è ripartito il programma – Amici -, sai che Alessandra Amoroso ha ringraziato Zerbi? Ma non l’avevi fortemente voluta tu al suo ingresso??” Va bene tutto, ci sta tutto, ma poi se mi si chiede il perché , cosa dovrei rispondere?? Perché io di quella persona nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei è il suo talento, come per molti altri…. che devo dire?

Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria “fortemente voluta da Luca Jurman, che la descrive come la nuova …etc “

Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo mentre rimango “IMMOBILE” davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento, e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita e anche a chi dimentica. Scusate ma andava detto, basta con ‘sti inutili silenzi”.

Alessandra Amoroso si è però resa conto della dimenticanza ed è corsa a rimediare, commentando il post di Jurman così:

“Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre…Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte, Ale”

Luca Jurman e Alessandra si sono quindi chiariti pubblicamente e in seguito il Maestro è intervenuto sulla sua pagina per placare gli animi di chi ce l’aveva ancora con la cantante salentina per la sua dimenticanza.