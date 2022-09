Amici 22, Wax ha litigato con Maria De Filippi: perché ha fatto arrabbiare la conduttrice ai casting

Ad Amici uno dei cantanti ammessi nel programma ha già discusso con Maria De Filippi

Lo speciale di domenica 18 settembre 2022 andato in onda su Canale 5 ha dato il via ufficialmente alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

I professori hanno assegnato i banchi a diversi ballerini e cantanti: tra questi è spuntato anche un giovane cantautore, Wax, che dallo scambio di battute avvenuto con la conduttrice ha fatto capire di aver già discusso con Maria De Filippi durante i provini sostenuti quest’estate.

Al momento non si conoscono le ragioni del battibecco, durante i provini infatti la produzione scava a fondo nelle vite e personalità dei ragazzi, quindi solo guardando Amici potremo capire cosa è successo tra i due.

“Lui è un candidato per il canto […] Dovete sapere che abbiamo discusso ai casting ed è per questo che abbiamo questo rapporto. Poi però abbiamo subito fatto pace” ha spiegato la stessa Maria mentre lo presentava al pubblico a alle telecamere.

“Ma in che senso hanno litigato? Voglio saperne di più” ha twittato un utente. “Questo ha litigato direttamente con Maria già hanno impostato la foto con We are the champions” ha scritto qualcun altro. “Lui che ha già litigato con Maria è il mio preferito mi darà soddisfazioni” ha scritto un altro utente.

Foto: Red Communications