Amici 22 spoiler, la scelta degli allievi nella prima puntata solleva polemiche: quel numero non torna

Arrivano gli spoiler sulla nuova classe di Amici 22 e con loro le prime polemiche sulla composizione e il numero di ragazzi e ragazze

Sono spuntati già gli spoiler sulla prima puntata di Amici 22, ma con loro anche le prime polemiche sulla formazione della nuova classe. Dopo la pubblicazione in rete dei primi nomi dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi, infatti, qualcuno ha notato qualcosa di strano… Di cosa si tratterà mai?

Amici 22: gli spoiler e le polemiche sulla composizione della nuova classe

Andiamo con ordine e partiamo dal principi. La prima puntata di Amici 22 andrà in onda domenica 18 settembre alle 14.00 su Canale 5 ma in giro per la rete ci sono già numerosi spoiler.

Quello che finora sappiamo è che la nuova classe sarà composta in totale da 19 alunni: 13 maschi e 6 femmine, 9 cantanti e 10 ballerini.

I nuovi allievi cantanti sono Andre, Maddalena, Piccolo G, Niveo, NDG, Wax, Giovanni Cricca, Tommy Dali, Samuel Segreto; i nuovi allievi ballerini sono Megan Ria, Rita Danza, Ramon Agnelli, Gianmarco, Asia Bigolin, Samuel, Aaron, Mattia Zenzola, Federica Andreani, Ludovica Grimaldi.

Fin qui tutto regolare? Non proprio… A qualcuno non va giù il divario che c’è tra il numero di ragazze e quello di ragazzi. Le concorrenti sono infatti meno della metà rispetto ai maschi, tanto che in molti stanno criticando la scelta della produzione.

Le critiche alla produzione e la possibile spiegazione di questa scelta

“Tutti maschi in pratica“, ha scritto una persona. E un’altra le fa eco: “Se dovessero eliminare tutte le femmine rimarranno solo maschi… ne potevano fare entrare di più“. Oppure, ancora: “Una parità sarebbe stata più gradita”.

Il motivo di questa scelta, in realtà, è dovuto tendenzialmente al pubblico del programma. Probabilmente la produzione ha deciso di optare per una maggiore presenza maschile per venire incontro all’audience composta soprattutto da pubblico femminile…

