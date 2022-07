Amici 22, rivoluzione nel cast: chi non ci sarà più tra i professori e chi rientra a sorpresa

A settembre torna Amici di Maria De Filippi con alcune novità nel parterre degli insegnanti. Chi torna e chi va via?

Con la nuova stagione televisiva tornerà anche Amici di Maria De Filippi, con una nuova classe di talenti e con molta probabilità con un parterre di insegnanti rivisto per l’occasione.

TvBlog ha dato per ufficiale il ritorno di Arisa nel talent show, parlando di un “ritorno fulmineo”. La cantante dovrebbe far parte della sezione canto e questo potrebbe mettere in discussione i volti della scorsa stagione di Amici.

Il suo posto infatti era stato preso da Lorella Cuccarini, che dal ballo era passata a diventare un’insegnante di canto. Anche la presenza della Cuccarini sembra assicurata anche per la nuova stagione: a TgCom24 aveva dichiarato: “Amici è un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso interromperla. Il ruolo che abbiamo come prof all’interno del programma è bellissimo e importante”.

Un dubbio però rimane: come verranno quindi distribuiti gli insegnanti? Per una che torna (Arisa) c’è forse qualcuno che va via? Sui social ci sono le ipotesi più gettonate degli spettatori.

“Quindi quest’anno la Cuccarini ritorna come insegnante di ballo?” ha chiesto un utente su Twitter. “Questi i possibili risvolti nel cast: 1) addio Pettinelli con Zerbi, Cuccarini e Arisa al canto, 2) Banco a 4 senza alcun addio che porterebbe a 4 anche il ballo (si parla di Garrison) 3) canto Zerbi, Arisa e Pettinelli con Cuccarini al ballo e addio Todaro” ha riassunto un altro utente.

Foto: Red Communications