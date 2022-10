Amici 22, Ramon difende Ludovica: la risposta che non è piaciuta ad Alessandra Celentano. Maglia sospesa per il ballerino

Alessandra Celentano sospende la maglia del suo ballerino classico dopo la presa di posizione nei confronti di Ludovica

Nello speciale di Amici di Maria De Filippi che va in onda ogni domenica, Alessandra Celentano è finita al centro delle polemiche a causa di un compito assegnato alla ballerina di Emanuel Lo, Ludovica.

La maestra Celentano aveva infatti proposto una prova in cui l’abbigliamento della coreografia sarebbe dovuto essere identico a quello della professionista Francesca Tocca, ovvero tacchi alti, culotte e reggiseno.

La prova, secondo la maestra Celentano, aveva lo scopo di far cimentare Ludovica con una coreografia tutt’altro che semplice ma che si concentrasse sulla femminilità e sinuosità, abbattendo così un tabù della ragazza. Fin dal principio Ludovica ha fatto capire di non essere del tutto a proprio agio con le forme del suo corpo e alla fine Emanuel Lo ha scelto per lei, rifiutando il compito della Celentano.

In puntata, è emerso un video in cui nella casa dei ragazzi anche Ramon, ballerino classico di Alessandra Celentano, ha criticato il compito della maestra, suggerendo a Ludovica di proporle di ballare la coreografia vestita in un altro modo.

“Finché parliamo di danza classica e contemporanea, posso sostenerla. Ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è” ha spiegato Ramon davanti alla sua insegnante. In puntata Alessandra ha deciso di redarguire il suo allievo, sospendendo la sua maglia per l’atteggiamento. “Credo tu ti sia montato la testa. Sospendo la maglia perché è meglio che tu possa riflettere se cambiare professore e andare con Emanuel” ha spiegato Alessandra, infastidita.

Foto: Red Communications