Amici 22, la sorpresa nella prima puntata: c’entra il cantante della scorsa edizione

Il 18 settembre andrà in onda la prima puntata di Amici 22: Maria De Filippi avrebbe già programmato una sorpresa. Ci sarà il cantante della scorsa edizione?

Secondo le comunicazioni ufficiali della produzione, l’edizione numero 22 di Amici di Maria de Filippi inizierà domenica 18 settembre su Canale 5, con il daytime che andrà regolarmente in onda dal giorno dopo: per la prima puntata, sembra ci sia però una graditissima sorpresa che potrebbe far piacere a tutti i fan del talent show di casa Mediaset.

LEGGI ANCHE :– Amici 22, polemiche prima dell’inizio della nuova edizione: cosa chiedono i fan del programma. C’entra un ex allievo

Amici 22: quando si registra la prima puntata?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con Amici 22 pronto a cominciare e la prima puntata già praticamente programmata, secondo le indiscrezioni del web ci sono già alcune polemiche riguardanti la registrazione.

Non sarebbe ancora stata fissata, infatti, la data per le riprese dell’esordio stagionale del talent show di Maria De Filippi. Se domenica 18 è la data scelta per la prima messa in onda, ancora non sappiamo se la registrazione sarà effettuata il 14, il 15 o il 16 settembre. La data più probabile è quella di mercoledì 14… ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Amici: ci sarà anche il cantante della scorsa edizione?

Sulla prima puntata di Amici 22, nel frattempo, spunta anche una nuova indiscrezione riguardante il cantante calabrese Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione del talent.

Dal web spunta l’ipotesi che, come nelle scorse edizioni del talent di Maria De Filippi, Luigi faccia ritorno nel corso della prima puntata. Il suo ruolo sarà quello di consegnare la coppa che poi sarà messa in palio e conquistata dal vincitore di Amici 22.

Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications