Amici 22, Maddalena balla e il dettaglio di Can Yaman non passa inosservato: cosa è stato notato 

Durante la puntata speciale di Amici, gli utenti hanno notato alcune espressioni di Can Yaman ospite graditissimo

Su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: si tratta della puntata speciale della domenica in cui i professori assegnano i banchi ai nuovi cantanti e ballerini.

LEGGI ANCHE : — Amici 22, i due ex insegnanti commentano la prima puntata senza di loro: vola qualche frecciatina

Tra questi c’è stata anche Maddalena Svevi, giovane ragazza di soli 17 anni che per convincere i professori ha ballato al centro dello studio.

In molti hanno notato le espressioni di apprezzamento fatte da Can Yaman: l’attore infatti è stato presente in studio al fianco di Maria De Filippi per consegnare personalmente alcune delle magliette da assegnare ai ragazzi che entrano a far parte del programma.

“Comunque Maddalena se Can Yaman ti guarda così appena finita l’esibizione tu non vinci Amici, vinci proprio nella vita” ha scritto un utente su Twitter.

“Dite a Can Yaman che Maddalena ha solo 17 anni, lo vedo troppo preso” ha scritto qualcun altro. “Qualcuno ripeta a Yaman l’età di Maddalena, perché da come la guarda forse non ha sentito” ha ironizzato un altro utente.

Foto: Red Communications