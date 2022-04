Amici 21,’sono stanca’: Serena scoppia in lacrime per le critiche sul fisico 

Serena reagisce alle ennesime critiche sul fisico da parte della maestra Celentano, che ha preparato per lei l'ennesimo guanto di sfida

Tra le dinamiche più conosciute e note al pubblico di Amici di Maria De Filippi, c’è l’ormai ben conosciuto atteggiamento della maestra Alessandra Celentano, molto severa in quanto a tecnica classica e aspetto fisico.

Come spesso la maestra ribadisce, la danza è fatta di alcuni canoni estetici imprescindibili, ai quali i ballerini devono rispondere: proprio su questo punto, la Celentano più volte durante questo anno accademico di programma si è scagliata contro Dario Schirone e Serena Carella, rispettivamente ballerini delle squadre di Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Ora che il serale è entrato nel vivo i giochi si fanno ancora più duri e ogni maestro cerca di far emergere le qualità dei propri allievi, evidenziato i difetti e le carenze degli altri. Proprio per questo la maestra Celentano ha indirizzato proprio verso Serena un nuovo guanto di sfida, che dovrà vedersela con il ballerino classico Michele Esposito.

Alessandra Celentano e le critiche alla ballerina Serena

“Serena se sei ancora ad Amici è per il tuo impegno e grazie alla giuria, non di certo per me”, così recita la lettera di accompagnamento del guanto di sfida, in cui Serena dovrà indossare: “top, giacca e mezze punte”.

La lettera continua: “Bisogna avere requisiti fisici per essere al top […] Certo è che non potrai essere una ballerina da compagnia internazionale di un certo livello […] Tu lì non ci potrai mai lavorare.

Alla lettura della lettera, Serena è scoppiata a piangere ed è stata consolata dal suo fidanzato Albe, che ha provato a tirarla su di morale. “Sono stanca della situazione e le critiche sul fisico. Sono stanca” ha dichiarato Serena, provata dagli ennesimi attacchi.

