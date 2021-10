Amici 21, ‘ha già stufato’: Mattia e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web

L’ex marito di Veronica Peparini interviene sui social network su Mattia Zenzola ad Amici 21. Ma cosa avrà mai detto sulla questione?

Fabrizio Prolli, l’ex marito di Veronica Peparini, è solito dare sui social il suo parere sui ragazzi di Amici 21 e stavolta lo ha fatto su Mattia Zenzola. Le parole del ballerino e coreografo, però, non sono certo di miele per il ragazzo del team di Raimondo Todaro, tanto è vero che in molti hanno cominciato a dargli addosso. Ma cosa avrà mai detto?

LEGGI ANCHE:– Cosa risponde la mamma di Mattia sui social dopo aver visto quel post: ‘non possono essere…’. Ecco come ha commentato

L’ex marito di Veronica Peparini se la prende contro Mattia Zenzola, aspirante ballerino di Amici 21. Il web, tuttavia, non gliela perdona. Photo Credits: Red Communications

Fabrizio Prolli contro Mattia Zenzola: cosa ha scritto sul web

Andiamo con ordine. Fabrizio Prolli – ballerino professionista, coreografo ed ex marito della giudice di Amici 21 Veronica Peparini – da qualche tempo ha cominciato a dire la sua sui ragazzi della scuola di Maria De Filippi scrivendo sui social e, stavolta, ha avuto qualcosa da dire su Mattia Zenzola.

“Pensi che ci fosse qualcuno che meritava di uscire più di Mattias?”, gli hanno chiesto su Instagram.

La sua risposta è stata diretta: “Sì, quel Mattia di Latino. Dopo un mese è sempre uguale, non riesco a credere che non ci fossero latinisti più bravi. Fa sbavare le ragazzine per il bel faccino. Ma a me personalmente ha già stufato”.

Parole sicuramente dirette e chiare, ma che non sono piaciute di certo ai tanti fan di Mattia, che hanno a loro volta provato ad attaccare Prolli. Tra chi gli ha fatto presente che a stufare è stato proprio lui e chi tesse invece gli elogi del ballerino latino-americano, basta fare un giro sui social per trovare commenti che attaccano l’ex marito di Veronica Peparini.

E voi? Come la pensate? Da quale parte state?

Photo Credits: Red Communications