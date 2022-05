Amici 21, ‘te lo faccio incontrare’: Albe e la particolare richiesta a Maria De Filippi

Albe si confida con Maria De Filippi e la fa una richiesta insolita

In attesa della finale di Amici di Maria De Filippi, il daytime dedicato alla trasmissione sta mostrando alcuni momenti più personali degli allievi rimasti in gara, in particolare nella puntata del 4 maggio 2022 si è potuto vedere e ascoltare un dialogo tra Maria e il cantante Albe.

LEGGI ANCHE: — Amici 21 spoiler, lite Celentano – Peparini: il ballerino scoppia a piangere. Anticipazioni sulla registrazione

Albe in casetta ha avuto un lungo e simpatico confronto con la conduttrice, che in collegamento ha parlato un po’ con lui. Tra piccole battute e confessioni, Albe ha avuto una richiesta speciale da fare a Maria: “Mi potresti dire come si chiama quel signore che fa le pulizie alla scuola?”.

Maria, Albe e la richiesta particolare

“Teddy” ha detto Maria, chiedendo poi: “Perché lo vuoi sapere?” Albe ha così spiegato, ricordando l’episodio in cui durante i primi mesi di lezione era stato redarguito e punito riguardo l’ordine e la pulizia in casetta.

“Gli voglio troppo bene a quel signore, mi saluta sempre e io lo saluto sempre e poi mi ha fatto capire un sacco di cose: quando andai a pulire la scuola, ho visto che lui non la puliva e io pulivo al posto suo, e vedevo che lui era comunque gratificato. Mi mettevo nei suoi panni, è una grande persona secondo me, appena lo vedo glie lo dico” ha raccontato Albe.

Maria così ha proposto: “Quando verrà te lo faccio incontrare, così magari a distanza ci parli”.

Foto: Red Communications