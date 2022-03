Amici 21 spoiler, tanti guanti di sfida lanciati durante la prima puntata: gli allievi coinvolti 

Numerosi guanti di sfida nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, scopriamo gli allievi coinvolti nelle sfide lanciate dai professori

La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata registrata proprio in questi giorni. La vedremo su Canale 5 sabato sera in prima serata ma sui social sono apparsi puntali i primi spoiler di chi era presente come pubblico in trasmissione. Scopriamo di più.

LEGGI ANCHE : — Amici spoiler, Celentano critica De Martino: battibecco durante la registrazione. Cosa è successo

Tra eliminati, ballottaggi e battibecchi tra i professori, secondo le indiscrezioni ci sarebbero stati numerosi guanti di sfida lanciati dagli stessi professori nei confronti degli allievi delle altre squadra.

Spoiler prima puntata del Serale: i guanti di sfida lanciati

Alessandra Celentano avrebbe lanciato due guanti di sfida: uno per Christian Stefanelli, rifiutato dal suo maestro Raimondo Todaro, l’altro per Serena, che invece è stato accettato dallo stesso Todaro che ha così mandato la ballerina in sfida con Carola, ballerina (classica) allieva della Celentano. La comparata voluta da quest’ultima ha messo in evidenza doti tecniche e fisiche…

Per quanto riguarda il canto invece, LDA ha ricevuto ben due guati di sfida: il primo lanciato da Anna Pettinelli che l’ha messo alla prova con una cover, il secondo voluto da Rudy Zerbi che lo mette alla prova sulla stesura delle fatidiche “barre”, contro Alex, cantante e allievo della squadra di Lorella Cuccarini. I guanti di sfida non finiscono qui, perché Rudy ne ha lanciato uno anche verso Crytical (allievo di Anna Pettinelli) che dovrà vedersela con Luigi.

I fan sui social non vedono l’ora di poter vedere lo svolgimento delle prove e ne stanno discutendo su Twitter. L’appuntamento è per la prima serata di questo sabato, naturalmente su Canale 5.

Foto: Red Communications