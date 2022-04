Amici 21 spoiler, Raimondo Todaro lancia frecciatina a Michele che se la prende? La reazione del ballerino alla provocazione

Arrivano i primi spoiler sulla settima puntata di Amici 21, in onda il 30 aprile: ecco cosa accadrà tra Michele e Raimondo Todaro

La settima puntata di Amici 21 andrà in onda sabato 30 aprile ma è stata registrata il 27 aprile: gli spoiler rivelano qualcosa di veramente interessante su Michele e Raimondo Todaro. Ma cosa sarà mai successo tra l’allievo della scuola e il prof?

LEGGI ANCHE :– Amici 21, anticipazioni sulla puntata del 30 Aprile: chi è stato eliminato

Arrivano gli spoiler sulla settima puntata di Amici 21, che andrà in onda sabato 30 aprile. Ma cosa sarà mai successo tra Michele e Raimondo Todaro? Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications

Spoiler settima puntata Amici 21: cos’è successo tra Raimondo Todaro e Michele

Andiamo con ordine. Dalla puntata di Amici 21 registrata mercoledì 27 aprile e che andrà in onda sabato 30 sono emersi alcuni spoiler, specie dopo il guanto di sfida proposto da Raimondo Todaro nel daytime di ieri.

Nel guanto di sfida lanciato dal prof, infatti, Michele ha dovuto sfidare Serena (accompagnata da Alex Wyse), con la vittoria di quest’ultima.

LEGGI ANCHE :– Amici 21, slitta l’ultima puntata: cosa potrebbe accadere per la finale

Fin qui tutto abbastanza nella norma, se non fosse che tra l’ex maestro di Ballando con le stelle e Michele c’è stato un momento di contrasto. Prima della sfida contro Serena, infatti, Michele aveva già dovuto gareggiare contro Sissi, in un confronto dal quale è uscito sconfitto.

Poco prima della manche, però, Raimondo Todaro avrebbe lanciato una frecciatina al ballerino, lasciando intendere che una sua eventuale vittoria (non arrivata), sarebbe stata dettata soltanto dalla fortuna.

Michele non l’ha presa affatto bene e, a quanto pare, poco dopo ha chiesto a Raimondo notizie su un particolare coreografo che, evidentemente, non conosceva. Todaro, infatti, è rimasto zitto per un attimo prima di rilanciare con un altro nome, dicendo all’allievo: “A ognuno il suo, Michele“.

Ad ogni modo, nonostante abbia perso due sfide nella stessa sera, Michele non è tra gli allievi che finiranno al ballottaggio finale nella settima puntata di Amici 21, almeno stando agli spoiler. Cosa ne penserà Raimondo Todaro?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications