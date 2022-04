Amici 21 spoiler, cosa potrebbe succedere durante la registrazione del 27 Aprile: c’entrano Alex e Luigi

Arrivano gli spoiler sulla puntata di Amici 21 che sarà registrata il 27 aprile: ecco che cosa vedremo in tv tra Alex e Luigi

La settima puntata di Amici 21 andrà in onda sabato 1° maggio ma sarà registrata il 27 aprile: gli spoiler rivelano qualcosa di veramente interessante su Alex Wyse e Luigi. Ma cosa succederà nel corso della prossima prima serata del talent della scuola di Maria De Filippi?

Gli spoiler parlano di Luigi e Alex Wyse, saranno loro i protagonisti della settima puntata del serale di Amici 21? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications

Settima puntata Amici 21: gli spoiler su Alex e Luigi

Sulla settima puntata di Amici 21 girano già alcuni spoiler, anche se il serale che andrà in onda sabato 1° maggio non è stato ancora registrato (lo sarà mercoledì 27 aprile). In particolare, in molti fanno riferimento al fatto che Alex Wyse e Luigi non si parlino più, avendo messo completamente in crisi il loro rapporto di amicizia.

Guardando un po’ alle reazioni dei fan si scopre che c’è chi si è schierato da un lato e chi dall’altro, chi soffre già la mancanza del loro rapporto e chi invece precisa che le colpe vanno per lo meno divise al 50% tra i due. Non manca chi considera il loro litigio una sorta di teatrino organizzato, tant’è che non vede l’ora di far fare la pace ai due concorrenti.

Cosa vedremo nella registrazione del 27 aprile

Ecco perché il primo spoiler sulla settima puntata di Amici 21 riguarda proprio i fan: molti si stanno organizzando per portare un cartellone durante la registrazione del 27 aprile per cercare di far fare pace ai due allievi.

Ci sono già diverse proposte, come “Alex e Luigi vogliamo vedervi ridere di nuovo insieme” o “Alex e Luigi tornate“… Li vedremo davvero? E cosa faranno i due concorrenti quando vedranno questi messaggi?

