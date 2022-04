Amici 21 spoiler, è successo durante la registrazione del 13 Aprile: c’entrano Carola e Luigi. Il gesto commovente notato da Maria de Filippi

Arrivano gli spoiler sulla puntata di Amici 21 registrata il 13 aprile: ecco che cosa vedremo in tv tra Carola e Luigi.

La quinta puntata di Amici 21 andrà in onda sabato 16 aprile ma è stata registrata il 13 aprile, gli spoiler rivelano qualcosa di veramente interessante su Carola e anche su Luigi. Ma cosa succederà nel corso dellla prossima prima serata del talent della scuola di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE :– Amici 21, il gesto della Celentano per Carola lascia i fan sorpresi: è la prima volta che lo fa?

Gli spoiler parlano di Carola, sarà lei la protagonista della quinta puntata del serale di Amici 21? Che cosa succederà mai a lei e a Luigi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications

Quinta puntata Amici 21: gli spoiler su Carola e Luigi

Andiamo con ordine. Secondo gli spoiler sulla quinta puntata del serale di Amici 21, Carola andrà al ballottaggio con Dario. Di fronte a questo evento, Luigi si lascerà andare alle lacrime, mostrando di commuoversi per quanto tiene alla ballerina della scuola.

Poi, Luigi si è quindi messo gli occhiali per non mostrare la sua commozione e tentare di nascondere in qualche modo le lacrime. Carola lo ha osservato per un attimo e poi gli ha detto ‘Guarda che stupido’.

L’evoluzione degli eventi ha portato Maria De Filippi ad intervenire sulla questione. “Togli un po’ quegli occhiali”, avrebbe detto la conduttrice al cantautore di origini calabresi. E poi, sentendo la sua voce particolarmente tremante, gli ha chiesto “ma questo filo di voce?”

Carola, nel frattempo, lo guardava e sorrideva, con le lacrime agli occhi a sua volta.

Luigi, già dalle prime fasi del talent show, è stato sempre particolarmente vicino a Carola, tant’è che molti avevano ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa di tenero, magari coi primi segni di una storia d’amore. Lui aveva smentito, precisando fosse solo amicizia. E se gli spoiler della quinta puntata di Amici 21 ci rivelano qualcosa, quella è che lui è pronto a starle ancora vicino per supportarla.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications