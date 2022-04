Amici 21, la registrazione della prossima puntata: c’entra Alex Wyse. Anticipazioni

Spuntano gli spoiler sul quarto serale di Amici 21, in onda il 9 aprile: ecco quando sarà registrata la puntata e cosa accadrà agli eliminati

Arrivano gli spoiler e le anticipazioni sugli eliminati della prossima puntata di Amici 21: quando sarà registrata la puntata che andrà in onda sabato prossimo? Chi sarà eliminato? E, stando ai messaggi dei fan, cosa succederà ad Alex Wyse?

Spuntano i primi spoiler e le prime anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21: tra eliminati annunciati e dettagli relativi alla registrazione, qualcosa si sta già muovendo. Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications

Anticipazioni Amici 21: la registrazione della prossima puntata e quel dettaglio sugli eliminati

Andiamo con ordine. La puntata di Amici 21 che andrà in onda sabato 9 aprile 2022, ovvero il quarto serale, sarà registrata domani, giovedì 7 aprile. Per la prima volta, mancherà Piero Sonaglia, storico assistente dei programmi Mediaset e di Maria De Filippi recentemente scomparso per un malore che lo ha colpito dopo una partita a calcetto.

Nella prossima puntata di Amici 21, fanno sapere gli spoiler che già circolano sul web, vedremo ben due eliminati, tant’è che moltissimi fan del programma si stanno già preparando a riguardo.

Quarto Serale Amici: i fan di Alex si organizzano

Nel frattempo, sono in tanti i fan di Alex Wyse che stanno dando vita ad una vera e propria mobilitazione per il cantante della scuola di Maria De Filippi. Molti stanno pensando di recarsi alle eliminazioni con striscioni ed elementi luminosi per mostrargli supporto in ogni modo possibile e immaginabile.

Difficile però che tra gli eliminati di Amici 21, nonostante le difficoltà, possa esserci lui. Se andiamo a vedere le quote scommesse che circolano sul web, i bookmakers lo danno come uno dei papabili vincitori. In cima al podio, stando sempre agli esperti di betting, ci dovrebbe essere Sissi (quota 2.5), seguita da Luigi Stragis (3.50). Al terzo posto ci sarebbe proprio Alex Wyse, insieme a LDA, entrambi a quota 4.0. Queste quote confermeranno ciò che succederà durante il programma?

