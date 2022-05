Amici 21, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: ‘tu non sei in grado di…’

Rudy Zerbi provoca ancora una volta Anna Pettinelli e lancia l'ennesima sfida

L’ottava puntata del Serale di Amici si fa sempre più vicina e per questo anche i professori che rappresentano i talenti rimasti in gara sono sempre di più ai ferri corti.

LEGGI ANCHE: — Amici 21, la finale e la preoccupazione su Alex Wyse: di cosa hanno paura i suoi fan

Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida tra Luigi Strangis e Albe, cercando di mettere in luce il talento del cantante della sua squadra, ai danni dell’allievo di Anna Pettinelli.

La sfida di Rudy Zerbi e le parole taglienti verso Anna Pettinelli

“Ormai è chiaro che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida, ogni tuo guanto è un punto garantito alla tua squadra avversaria […] I guanti di Luigi sono andati tutti, nessuno escluso, a favore suo e non del tuo allievo, al quale va tutta la mia comprensione: coraggio Albe, passerà! […] A questo punto facciamo così: il brano su cui si sfideranno lo sceglierai tu, dall’alto della tua infallibile capacità di giudizio”, con queste parole Rudy Zerbi ha presentato ai rivali la sua sfida, mostrandosi ancora una volta contro l’operato della collega.

Anna Pettinelli ha raccolto il guanto di sfida e ha scelto per l’occasione la canzone Sorry di Justin Bieber. Albe dovrà eseguirlo su una base musicale suonata al piano, mentre Luigi avrà carta bianca in merito. Come andrà a finire? L’appuntamento è fissato per questo sabato in prima serata su Canale 5.

Foto: Red Communications