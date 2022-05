Amici 21, Rita Pavone critica la vittoria di Luigi: ecco chi tifava e chi avrebbe preferito come vincitore

Rita Pavone su Twitter esprime il suo pensieri sui finalisti di Amici 21 e svelta chi secondo lei avrebbe dovuto vincere

Amici 21 è giunto alla conclusione, incoronando come vincitore assoluto il cantante Luigi Strangis. Come accade praticamente ogni anno, sono tanti i vip e personaggi famosi che a distanza seguono l’andamento del talent.

LEGGI ANCHE : — Alex Wyse reagisce così al tweet di Ermal Meta: il commento sull’apertura dei suoi concerti

Quest’anno, tra gli spettatori della finale di Amici che hanno seguito e commentato da casa, a sorpresa c’è stata anche Rita Pavone, che ha affidato a Twitter la sua opinione in merito. Si viene così a scoprire che Rita ha fatto sì i complimenti a Luigi ma avrebbe preferito che vincesse qualcun altro.

“A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma non avere delle grandi voci. Luigi è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto, ma la voce non mi prende. That’s all Folks” ha twittato Rita Pavone.

Al contrario, la cantante ha speso belle parole per Alex Wyse: “Amo molto Alex. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria. Passa con disinvoltura da un genere all’altro ed inoltre scrive belle cose con grande sensibilità. Suona illogico che siano uscite proprio le sue sole grandi voci di questo programma. I’m real sorry”.

Foto: Kikapress