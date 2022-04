Amici 21 reunion LDA e Christian: il dettaglio del polso non sfugge 

LDA si mostra su Instagram in compagnia di Christian ma un piccolo dettaglio non sfugge ai fan più attenti

Mentre Amici di Maria De Filippi continua la sua corsa verso la finale che decreterà il vincitore della ventunesima edizione del talent, fuori alcuni ragazzi eliminati dalla gara si sono finalmente riabbracciati.

Questa volta si tratta di LDA e Christian. Il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato una story su Instagram in cui racconta di essere a Milano per fare un gito e per mangiare una pizza in compagnia del ballerino Christian. “Avevo chiaramente bisogno di questa reunion” ha scritto un fan su Twitter.

Il braccialetto di Alex e il sostegno dei fan

Un particolare non è sfuggito ai fan della trasmissione: LDA infatti ha indosso uno dei braccialetti che Alex Wyse ha regalato ad alcuni compagni di avventura, prima che questi dovessero lasciare la casetta perché eliminati.

“Alex che regala uno dei suoi braccialetti anche a Luca per lasciargli “una parte di sé” ma ancora continuano a farlo passare come il cattivo dell’edizione” ha scritto un fan su Twitter. Sono molti infatti i tweet a sostegno del cantante Alex, che spesse volte è stato dipinto come uno dei più freddi, distaccati e calcolatori tra i concorrenti.

Un altro fan su Twitter ha scritto: “Questo perché Alex viene ormai dipinto come il lupo cattivo. Stanno uscendo tutti piano piano e tutti hanno solo belle parole per lui (definendolo anche un fratello) e i suoi braccialetti sono la firma dei suoi affetti”.

Foto: Red Communications