Amici 21, la decisione della produzione dopo i fatti accaduti nella casetta: chi rischia il posto

Amici 21: il disordine lasciato in casetta ha fatto prendere una decisione inaspettata alla produzione. Qualcuno rischia di lasciare la scuola

Succede già di tutto ad Amici 21, soprattutto dopo che la produzione ha preso un’importante decisione dopo aver visto quanto è successo nella casetta dove vivono gli allievi della scuola di Maria De Filippi. I ragazzi l’hanno combinata davvero grossa e adesso c’è davvero chi rischia il posto… cosa accadrà? Quali saranno le conseguenze?

Piatti sporchi, vestiti a terra e letti non rifatti: cosa hanno combinato gli allievi di Amici

Andiamo con ordine. La regia del talent ha deciso di mostrare ai ragazzi di Amici 21 alcune immagini riguardanti le condizioni nelle quali versa la casetta, prima di comunicare loro una importante decisione presa dalla produzione.

I ragazzi, in particolare, sono stati accusati di scarsa igiene: la casa era piena di piatti sporchi, letti non rifatti e vestiti gettati sul pavimento. Una questione che si è riproposta dopo che era già accaduto l’anno scorso ma che, almeno stavolta, non passerà affatto impunita.

Amici 21: la decisione della produzione dopo quanto visto in casetta

Subito dopo aver visto le immagini, i ragazzi si sono accusati reciprocamente tra loro. La casetta di Amici è essenzialmente un disastro, ma a farli discutere è stata la decisione della produzione, che rischia di colpire anche chi ha sempre fatto le proprie pulizie e tenuto in ordine.

In particolare, due ballerini e due cantanti estratti a sorte verranno messi in sfida. Qualcuno di loro, quindi, finirà per abbandonare anzitempo la scuola di Maria De Filippi, non senza rimpianti né – ci aspettiamo – futuri diverbi tra chi quelle sfide le perderà e gli altri ragazzi…

