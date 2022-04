Amici 21, la sfida di Nunzio contro Leonardo: il commento di Carolyn Smith dopo l’uscita del ballerino biondo

Dopo l’eliminazione di Leonardo ad Amici 21, sul web spunta un commento di Carolyn Smith che sembra aprire nuove speranze per il ballerino.

All’eliminazione di Leonardo Lini da Amici 21 è seguito un commento del ballerino su Instagram ma anche la risposta inaspettata di Carolyn Smith. Cosa sarà mai successo dopo la sfida con Nunzio e l’addio al talent show di Maria De Filippi?

La sfida tra Nunzio e Leonardo ad Amici 21 si è conclusa con l'eliminazione di quest'ultimo. Tuttavia, dopo il suo ritorno a casa, sul web è comparso un commento di Carolyn Smith che secondo alcuni fan potrebbe aprire nuove opportunità per il ballerino.

Il messaggio social di Leonardo dopo l’eliminazione da Amici 21

Andiamo con ordine. Nella terza puntata di Amici 21 ci siamo ritrovati ad assistere all’eliminazione di Leonardo. Il ballerino, dopo aver perso la sfida con Nunzio, ha scritto un lungo messaggio sui social.

“La mia bellissima esperienza ad Amici termina qui – ha detto su Instagram – Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno. Ringrazio di cuore Maria De Filippi per l’opportunità che mi ha dato e per le bellissime parole nei miei riguardi. La maestra Alessandra Celentano per aver creduto in me e avermi sempre supportato“.

Carolyn Smith commenta il post di Leonardo. La speranza dei fan

Sotto il post, su Instagram, è arrivato inaspettato un commento di Carolyn Smith: “Congratulations Leonardo, indiscutibile la tua bravura, educazione e performance! Chapeau“.

“Detto da te. Grazie mille Carolyn“, ha risposto Leonardo.

Nel frattempo, però, dopo il botta è risposta è arrivato il commento di un fan che si augura che Leonardo possa entrare nello staff di Ballando con le Stelle… Un desiderio che sembra piuttosto condiviso da altre persone… data la benedizione di Carolyn Smith, Milly Carlucci ci penserà?

