Amici 21, Nunzio è stato eliminato? Gli spoiler sulla puntata di Sabato fanno preoccupare i fan: cosa si sa

Sarà proprio Nunzio Stancampiano il prossimo eliminato di Amici 21? Ecco cosa emerge dagli spoiler e dal testa a testa con Leo

Sarà Nunzio Stancampiano il prossimo eliminato di Amici 21? Sul web cominciano a rincorrersi i dubbi mescolati a spoiler più o meno attendibili. Ma quale sarà la verità su di lui? Davvero avrà dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi? Oppure si tratta di un depistaggio?

LEGGI ANCHE :– Amici 21, ‘inguardabile’: Carola e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web e aggiorna il pezzo con queste nuove

Sarà forse Nunzio il prossimo eliminato di Amici 21? Oppure sarà Leonardo? Gli spoiler a riguardo sono un po’ in contrasto ma spuntano alcuni interessanti dettagli. Photo Credits: Red Communications

Amici 21: Nunzio eliminato? Ecco cosa dicono gli spoiler

Andiamo con ordine. Ad Amici 21, durante il daytime, c’è stato un dialogo tra Nunzio e Leonardo, che ha lasciato alcuni dubbi su chi dei due possa essere eliminato nella prossima puntata.

“Io spero di arrivare il più lontano possibile – aveva detto Leo a Stancampiano – ogni puntata devi dare il massimo e devi vedere come reagiscono alle tue esibizioni. Non puoi fare adesso una previsione. È ovvio che tutti sogniamo di vincere Amici, non è che io spero di perderlo. Tu hai capito che sei qua per il trash o no?!“

Parole, queste ultime, che non sono piaciute molto ai fan di Nunzio, che sul web si stanno scatenando. Molti dicono che Leonardo abbia previsto in qualche modo che mai e poi mai Stancapiano possa venire eliminato, appunto per ciò che combina dal punto di vista dello show, che avrebbe un impatto importante sullo share…

I soliti beninformati, tuttavia, stanno provando ad interpretare a modo loro gli spoiler. C’è chi anticipa che l’eliminato possa essere proprio Nunzio, altri che invece sarà Leo. Altri ancora parlano di talpe inserite apposta dalla produzione per depistare le notizie… Ad ogni modo, la realtà potremo scoprirla solo in puntata. Cosa succederà?

Photo Credits: Red Communications