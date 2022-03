Amici 21, Nunzio e la richiesta a De Filippi: arrivano per lui altri programmi in Mediaset? 

Il ballerino latino Nunzio, della squadra di Raimondo Todaro, è oggetto di molte attenzioni e il pubblico lo vedrebbe bene in altri programmi

Il ballerino latino Nunzio, della squadra di Raimondo Todaro, è oggetto di molte attenzioni – non sempre positiva – da parte della maestra Alessandra Celentano.

La maestra ha più volte fatto capire, anche ben prima di arrivare al serale, che il ragazzo non le piace dal punto di vista artistico: secondo lei non è “bello da vedere” e per questo spesso cerca di metterlo in difficoltà co i famosi guanti di sfida previsti nella trasmissione.

Dall’altra parte invece, Raimondo Todaro difende con le unghie il suo ballerino, anche dal punto di vista tecnico, lo stesso Nunzio, che non le manda a dire, ha spesso risposto a tono alla maestra Celentano, infastidendola non poco con le sue risposte piccate.

I tutorial delle danze latino americane di Nunzio per Alessandra

Ora, a rincarare la dose, arrivano degli strani video tutorial di balli latini registrati proprio da Nunzio e indirizzati alla maestra Celentano, che avrebbero lo scopo di spiegare le basi dei balli latini ad Alessandra.

Nel primo tutorial, Nunzio spiega tecnicamente i passi di rumba e il pubblico non vede l’ora che questi video vengano visti dalla destinataria, Alessandra Celentano. I commenti su Twitter si spaccano in due, tra chi pensa che Nunzio sia un tantino arrogante e chi invece vorrebbe tanto vederlo in altri programmi televisivi. “Lo trovo arrogante! Crede davvero che la maestra Celentano non conosca i passi?” scrivono alcuni, “Lo trovo un bravissimo ballerino e molo talentuoso, merita di fare tanta strada” scrive qualcun altro.

“Mediaset date una striscia quotidiana a Nunzio” azzarda un utente, “Nunzio ha il destino segnato. Lui crede che la danza sia il suo futuro, in c’ha scritto proprio in fronte “personaggio da reality Mediaset destinato a girarseli tutti” ma ancora non lo sa”, ironizza un altro utente.

