Amici 21, Nunzio e la prima cosa che ha fatto appena uscito dalla scuola di Maria De Filippi: ‘Sto impazzendo’

Il ballerino Nunzio è stato eliminato ma il suo ritorno a casa è stato trionfale e pieno d'affetto

Nunzio Stracampiano, ballerino della squadra di Raimondo Todard ad Amici 21, è stato eliminato, risultando sconfitto al ballottaggio finale della puntata del serale, in cui si è scontrato con il cantante Albe.

LEGGI ANCHE : — Amici 21, succederà prima della registrazione della semifinale: riguarda gli alunni rimasti in gara

Il ballerino ha ricevuto come da prassi il verdetto nella casetta, dove poi ha abbracciato tutti i suoi compagni di avventura per salutarli. Nunzio ha ringraziato tutti, persino la severissima Alessandra Celentano, che nei suoi confronti ha sempre espresso giudizi molto duri, instaurando una sorta di piccola faida tra maestra e allievo.

Nunzio e il ritorno a casa tra le braccia di mamma

Ai microfoni di Witty Tv, Nunzio ha spiegato di essere comunque felice e soddisfatto del suo percorso e che adesso lo aspetta il ritorno a casa: “Sono mammone, sto impazzendo senza mamma”, ha spiegato il giovane ballerino.

Nunzio è così ritornato a casa, nella sua città, e in aeroporto ha potuto abbracciare prima di tutti proprio la sua mamma che era lì ad aspettarlo. Il tenero video è stato pubblicato sui social: nelle immagini si vede una piccola folla riunita in aeroporto proprio per accogliere Nunzio di ritorno dalla grande avventura di Amici.

Foto: Red Communications