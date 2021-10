Amici 21, la decisione di Mediaset sulla puntata registrata ieri: cosa è successo e quando la vedremo

La prossima puntata di Amici 21 non andrà in onda domenica ma lunedì: andiamo a scoprire il perché e tutte le anticipazioni.

Ieri, giovedì 7 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 21: tra provvedimenti disciplinari, sfide e cambi di programmi andiamo a vedere tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento in tv con la scuola di Maria De Filippi. Cosa succederà?

LEGGI ANCHE:– Amici 21, ‘mi cadono le braccia’: Carola e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web

Amici 21: le anticipazioni svelano cosa succederà a Mattia, Christian, LDA e Luigi nella puntata che non andrà in onda domenica, ma lunedì. Photo Credits: Red Communications

Anticipazioni Amici 21: Mediaset cambia il giorno della prossima puntata

Andiamo con ordine. La prossima puntata di Amici 21 non andrà più in onda domenica 10 ottobre (come inizialmente programmato) ma lunedì 11 ottobre. La ragione di questa decisione sta nel fatto che Mediaset non vuole che la puntata si sovrapponga a Italia-Belgio, partita valida per la finale per il terzo e quarto posto di Uefa Nations League, che si disputerà alle 15.00.

Cosa vedremo nella prossima puntata di Amici [Allarme Spoiler]

Quanto a ciò che vedremo nella prossima puntata, il programma sarà bello corposo. Le anticipazioni e gli spoiler di Amici 21 parlano chiaro: vedremo le prove per il provvedimento disciplinare e Mattia, Christian, LDA e Luigi vinceranno la sfida e si salveranno. Raimondo Todaro, quindi, non perderà neanche un ballerino della sua squadra.

Problemi invece per Inder, che verrà sospeso dalla Pettinelli per aver usato il telefono, non aver rispettato gli orari ed aver partecipato alle lezioni in maniera del tutto svogliata.

Quanto alle sfide, per la prossima settimana la Cuccarini ne ha programmata una tra Elisabetta e Alessandra.

Non mancheranno invece gli ospiti in studio, dove tornerà Gaia, vincitrice di Amici 19.

Photo Credits: Red Communications