Amici 21, Maria De Filippi furiosa con gli allievi: ‘devi stare a casa tua’

Maria De Filippi furiosa con gli allievi di Amici 21: la conduttrice è sbottata durante lo spezzone andato in onda lunedì pomeriggio.

Forse mai come in questa edizione numero 21 abbiamo visto una Maria De Filippi così furiosa con gli allievi della scuola di Amici. La conduttrice, nell’ultima pomeridiana andata in onda, è sbottata contro i ragazzi, rei di fare un po’ tutto quello che piace a loro. Ma come sarà mai sbottata la regina delle conduttrici televisive?

Maria De Filippi furiosa con i ragazzi della scuola di Amici 21: la conduttrice è sbottata durante lo spezzone andato in onda lunedì pomeriggio.

Amici 21: Maria De Filippi furiosa se la prende con Flaza

Andiamo con ordine. Tutto è cominciato durante un botta e risposta con Flaza. La ragazza è apparsa un pochino stanca (e anche un po’ svogliata), tanto che la De Filippi le ha detto: “è un problema se tu vai in onda con le occhiaie lunghe che ti si vedono”.

“Non mi piacciono”, ha ribattuto lei.

On fire, Maria ha controbattuto subito con un: “Eh ho capito, allora devi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera”.

Non è stato quello l’unico momento in cui abbiamo visto una Maria De Filippi furiosa con gli allievi di Amici 21. Poco dopo, la conduttrice si è rivolta ai ragazzi – decisamente sfinita – con uno dei suoi proverbiali rimproveri, che siamo certi nessuno di loro dimenticherà mai.

“Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo”, ha precisato la padrona di casa, cercando di mettere un limite al fatto che gli allievi facciano quello che pare loro.

La furia mariana, inutile dirlo, ha colpito ancora. Sul web tutti la stanno celebrando. Poteva mai essere altrimenti?

