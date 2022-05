Amici 21, Maria De Filippi criticata per quanto successo con Albe: ecco cosa hanno notato i fan del programma

Nonostante sia finito, Amici 21 continua a far discutere i fan, che non hanno apprezzato il trattamento riservato ad Albe

La finale di Amici 21 ha decretato Luigi Strangis vincitore assoluto del talent e praticamente tutti gli allievi giunti fino alla fine del percorso sono riusciti a tornare a casa con un “premio” al loro talento.

LEGGI ANCHE : — Amici 21, Alex e Luigi che fine hanno fatto? Scomparsi sui social. Cosa è successo dopo la finale

C’è chi ha vinto il premio della critica (Sissi), chi una borsa di studio per ballare a New York (Serena) e chi veri e propri contratti di lavoro (Michele e Carola). Senza dimenticare l’uscita dei nuovi singoli dei cantanti, che hanno potuto cominciare a macinare ascolti e riconoscimenti musicali.

Analizzando a posteriori l’andamento della finale però, in molti non sono rimasti soddisfatti del trattamento riservato ad Albe, primo ad essere eliminato dalla puntata e che non ha ricevuto nessun premio e nemmeno nessun commento da parte dei giornalisti che erano presenti in collegamento in studio.

Secondo altri invece, Albe è riuscito a raggiungere la finale solo per la love story nata con Serena, altrimenti – sempre secondo i fan – non si spiegherebbe il modo sbrigativo in cui è stato tagliato fuori dalla finale.

“Maria, ma il senso di portare Albe in finale, per umiliarlo?” ha scritto un fan su Twitter, “Albe è uno di quei casi in cui è meglio uscire in semifinale felice che in finale umiliato. Nessuno lo vota, prima Maria chiede se qualche giornalista vuole fare qualche commento e tutti muti, esce dopo 8 minuti ed una sola esibizione” ha fatto notare qualcun altro.

“Albe in questa finale non ci doveva stare, lo sappiamo, ma questo trattamento da parte di Maria e i giornalisti anche no” ha twittato un altro fan. “Premetto che non tifavo per Albe, ma non ho trovato per niente rispettoso il trattamento da “ci dispiace, ciao” che gli hanno riservato in maniera sbrigativa e superficiale, rispetto allo show di 3 ore che hanno riservato a Sissi comunque eliminata. Eguaglianza, eh?” ha scritto un altro utente.

“Albe mandato via subito come l’ultimo degli ultimi, quello che canta non è il mio genere ma non si può negare che sia sempre originale e che i suoi inediti vadano tantissimo, non capisco il trattamento senza nemmeno un commento dei giornalisti” ha commentato un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Amici