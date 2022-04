Amici 21, il gesto della Celentano per Carola lascia i fan sorpresi: è la prima volta che lo fa? 

Il gesto di Alessandra Celentano verso la sua allieva Carola colpisce i fan della trasmissione

I fan della trasmissione Amici di Maria De Filippi sanno quanto la maestra Alessandra Celentano sia sempre stata molto severa ed esigente con i suoi allievi. Di impronta certamente classica, la Celentano non transige su tecnica e precisione e non si risparmia nemmeno su commenti e critiche taglienti verso i ballerini.

LEGGI ANCHE: — Amici 21, Serena presa di mira sui social. Cosa è successo?

Proprio per questo, un suo gesto di apertura e supporto verso la sua ballerina Carola non è passato inosservato. Su Instagram infatti, la maestra Alessandra Celentano ha condiviso nelle stories un video ce la ritrae insieme Carola, in cui la si vede incoraggiare la sua allieva in sala prove.

Carola deve mettersi alla prova con un guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro, la coreografia è sicuramente più nelle corde della ballerina moderna Serena, ma come ha fatto notare la maestra a Carola, “Dipende solo da te, dal tuo modo di essere, dalla tua testa. Ogni tanto fai uscire e poi ti divertirai anche di più. Questa è un’esperienza meravigliosa […] Quando sei in scena devi vivertela. Non c’è niente che tu non puoi fare”.

“La maestra Celentano che reposta nelle storie Instagram sua “figlia” Carola, mai vista una cosa del genere fatta dalla maestra. Lei la ama proprio” ha scritto un utente su Twitter.

“Seguo amici da sempre e da quando la Celentano è arrivata non l’ho mai vista comportarsi in questo modo. Lei e Carola hanno creato un rapporto stupendo che va oltre il rapporto Maestra – Alunn* che crea solitamente” ha fatto notare un altro utente e infatti è già la seconda volta che durante l’anno scolastico si vede la maestra parlare apertamente con la sua allieva, spronandola a liberarsi di tutte le sue paure, che inevitabilmente la condizionano anche sul palco.

“La Celentano l’unica che ha sempre creduto in Carola” ha scritto un altro utente, “Sempre più convinta che Carola lì dentro possa contare solo su due persone: la Celentano e Luigi” ha commentato qualcun altro.

Foto: Red Communications