Amici 21, succederà durante la finale: la decisione di Maria de Filippi sull’ultima puntata 

Nuove informazioni trapelano per quanto riguarda l'attesissima finale del talent di Maria De Filippi

Il serale di Amici di Maria De Filippi sta entrando sempre di più nel vivo, e da qui a poche puntate ci ritroveremo con un nuovo vincitore del talent da celebrare.

Come in molti sanno, attualmente le puntate del serale che vengono trasmesse il sabato sera su Canale 5 sono registrate qualche giorno prima, motivo per cui qualche dettaglio riesce ad essere rivelato prima attraverso i social e il pubblico presente nello studio.

Amici 21, la finale si avvicina: la decisione di Maria De Filippi

Ora emergono nuove informazioni in merito a quella che sarà la finalissima della ventunesima edizione di Maria De Filippi e a parlarne è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram.

“La semifinale e la finale di Amici potrebbero andare in onda live! Rigorosamente in diretta! E le date previste sono il 7 e il 15 maggio! Iniziano già i totonomi dei probabili vincitori! I più quotati sono Alex, Sissi e Luigi” ha scritto Amedeo nelle stories su Instagram.

Dunque niente registrazioni anticipate per il gran finale del talent, inoltre trapelano anche due date importanti: nel mese maggio di quindi gli spettatori potranno vedere consumarsi l’incoronazione del nuovo vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Oltre al nome del vincitore, si attende anche l’assegnazione dei premi speciali e delle borse di studio, tra cui i fan sperano ce ne sia uno intitolato alla memoria del giovane cantante Michele Merlo, scomparso drammaticamente nel 2021.

