Amici 21, slitta l’ultima puntata: cosa potrebbe accadere per la finale

Alcune indiscrezioni parlano di una nuova data della finale di Amici 21 che slitterebbe a causa di un altro evento musicale importantissimo

Giorno dopo giorno cresce l’attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi ma qualcosa rischia di cambiare dal punto di vista della finale del programma. Un paio di dettagli, infatti, rischiano di far spostare la data di messa in onda dell’ultima puntata.

Andiamo con ordine. I talenti rimasti in gara sono attualmente impegnati con le prove e il serale, che ogni sabato viene trasmesso in prima serata su Canale 5.

Amici 21, la finale slitta per lasciare spazio all’Eurovision?

Al momento su internet sono apparse delle indiscrezioni che riguardano l’attesissima finale, su Twitter infatti si legge: “L’ultima puntata di Amici 21 combacia con la finalissima dell’Eurovisiong Song Contest 2022 che quest’anno si tiene in Italia. È perciò molto improbabile che Amici non vada in onda il sabato 14 maggio“.

Infatti, dopo la splendida vittoria dell’anno scorso dei Maneskin, l’Italia ha quest’anno il privilegio di ospita la manifestazione canora di rilievo europeo, che si terrà a Torino e che naturalmente verrà trasmessa in diretta sulle Reti Rai.

Cosa succederà quindi al serale di Amici? Come si legge sui social, la tanto attesa finale potrebbe slittare “a un altro giorno per lasciare spazio ad un evento così importante come l’Eurovision“.

Il talent show si allunga di due puntate? Ecco l’indiscrezione

I fan però temono che la produzione possa ripiegare su una registrazione, rinunciando allo spettacolo della diretta. Anche se a quanto pare le 9 puntate previste per il serale potrebbero diventare 10 o 11. Molti hanno individuato una nuova data nel 28 maggio, due settimane dopo quella già prevista.

Il motivo, a quanto pare, non è dovuto però soltanto all’Eurovision ma anche a un dettaglio organizzativo

In gioco, ai ritmi attuali, ci sono ancora troppi allievi per poter procedere la finale. Aggiungendo due puntate in più, invece, per la finale la rosa dei candidati sarebbe decisamente meno folta, rendendo la diretta più gestibile.

Foto: Red Communications