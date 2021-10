Amici 21, come ha reagito Inder all’esclusione dalla scuola: cosa ha dichiarato sui social

Inder reagisce su Instagram alla decisione di Anna Pettinelli di procedere alla sua esclusione da Amici 21: ecco cosa ha scritto il cantante.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Anna Pettinelli ha optato per un’esclusione di Inder dalla scuola di Amici 21. Ma come avrà mai reagito il cantante di fronte a questa novità? E cosa succederà ora?

Dopo la sua esclusione da Amici 21, Inder ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale reagisce a modo suo alla decisione di Anna Pettinelli. Photo Credits: Red Communications

Anna Pettinelli ‘rinuncia’ a fare da prof ad Inder

Andiamo con ordine. Anna Pettinelli ha comunicato ad Inder di aver deciso per la sua espulsione inviandogli una lettera che diceva: “Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa, un’inutile finta visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli ultimi 7 giorni, poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile […] Certo, avevi da parlare al telefono, arrivare in ritardo alle lezioni, oziare pigramente sul letto, tutte cose molto più importanti di fare musica. Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sento più di rappresentarti come prof”.

Insomma, tra uso del cellulare in orari non consentiti, ritardi accumulati e poco impegno, la frittata è fatta…

La reazione di Inder di fronte all’esclusione da Amici 21

“Sono d’accordo sulla delusione ma non che mi venga detto che non ho lavorato sul pezzo”, ha ribattuto Inder a caldo: ma poi, qualche ora dopo, è tornato sui social a commentare la sua esclusione da Amici 21.

“Eccomi qua – ha scritto – ora che posso finalmente farmi sentire voglio prendermi un attimo per ringraziarvi del supporto che mi avete dato e per aver creduto in me. Vedo tutti i video che mi mandate e sono felice di essere riuscito a farvi ballare (e bere tanta acqua, che vi fa bene) con la mia musica. Voglio ringraziare anche tutte le persone che all’interno del programma mi hanno supportato e aiutato a crescere, è stata una bellissima esperienza. I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto! Let’s go”.

Il futuro di Inder: cosa succederà dopo Amici?

Quanto al futuro, Inder dovrà lasciare definitivamente la scuola di Amici, a meno che un altro professore non scelga di arruolarlo nella sua squadra. In quel caso, e solo in quel caso, lo vedremo tornare in gioco.

Quel che succederà definitivamente, dunque, lo scopriremo solo tra qualche giorno… Nel suo post, però, lui parla già al passato, lasciando trasparire come potrebbe andere a finire.

