Amici 21, ‘mi cadono le braccia’: Carola e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web

L’ex marito di Veronica Peparini interviene con un commento su Carola ad Amici 21. Ma cosa avrà mai detto sulla questione?

Dopo l’ultima puntata di Amici 21, Veronica Peparini è stata molto criticata sul web per le sue scelte, sia per quanto riguarda Mirko che per quello che riguarda Carola. Il suo ex marito, Fabrizio Prolli, è quindi intervenuto sui social, dicendo la sua sulla questione.

Andiamo con ordine. Dopo l’ultima puntata di Amici 21, l’ex marito di Veronica Peparini ha risposto sui social a una domanda su Carola. La sua risposta ha però scatenato una serie di critiche, anche feroci, sul web.

La domanda è stata un semplice: “Carola sicuramente è molto brava, ma da queste due puntate non mi arriva nulla… te che pensi?”

La risposta di Fabrizio Prolli ha fatto subito discutere: “Penso che tecnicamente sia fortissima. Ma ora vorrei vederla anche in altri stili. Mi cadono le braccia quando sento il pubblico strillare dopo che lei si tira su una gamba con la mano. Cioè… stendere la gamba sul naso vi emoziona? Un ginocchio teso o un piede voltato vi fa venire i brividi? Bah…”

Le parole di Fabrizio Prolli fanno arrabbiare il web

Inutile dire che le parole dell’ex marito di Veronica Peparini sono state subito prese di mira sui social, tra chi ha criticato direttamente lui e chi se l’è presa a morte con altri concorrenti, come Mat. Ma quale sarà il motivo di tanto astio? Non era forse una semplice opinione?

