Amici 21, ‘ballerina nella media’: Carola e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web 

Alessandra Celentano criticata per il suo attaccamento ai canoni della danza classica

Il serale di Amici di Maria De Filippi è cominciato: la prima puntata in onda su Canale 5 ha decretato i primi eliminati dalla corsa alla vittoria ma ha anche dato un assaggio concreto sul talento dei giovani in gara.

LEGGI ANCHE : — Amici 21, lo strano gesto di Luigi per Carola: perchè fa così? Cosa notano i fan

A far parlare di sé è stata ancora una volta Alessandra Celentano: la professoressa, nota nella scuola per la sua severità e rigidità sui canoni estetici della danza classica, non le ha mandate a dire e ha più volte attaccato la ballerina Serena che a detta sua è carente di doti fisiche, per lei necessarie per fare la ballerina di professione.

A differenza di Serena invece, Carola, ballerina classica della scuderia della Celentano, secondo la maestra possiede tutto quello che una ballerina dovrebbe avere: tecnica, eleganza e doti fisiche.

L’ex di Veronica Peparini contro Alessandra Celentano

Dal coro di voci che hanno attaccato la Celentano, si è fatta sentire anche quella di Fabrizio Prolli, ex compagno di Veronica Peparini ed ex ballerino professionista della trasmissione.

“Carola è carina ma niente di che. Stasera ha dimostrato ciò che pensavo. È una ballerina nella media. Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce. Poi i fatti hanno parlato. Carola impacciata, insicura, inguardabile. Serena bella, sensuale e presente. Chiacchiere a zero” avrebbe dichiarato Prolli.

Alessandra Celentano risponderà alle critiche di chi la giudica solo come una maestra rimasta indietro e distante dagli attuali canoni estetici della danza?

Foto: Kikapress