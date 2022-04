Amici 21 anticipazioni serale, la Celentano chiede scusa a Veronica Peparini: cosa è accaduto nell’ultima registrazione di puntata 

Nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi: spuntano le prime anticipazioni, cosa è successo tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini?

Mentre si attende di vedere una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, spuntano le prime anticipazioni sulla registrazione appena avvenuta e si scopre che Alessandra Celentano è stata protagonista di un’accesa lite: il motivo? Sempre lo stesso.

Secondo le anticipazioni spuntate sui social, tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini è avvenuta una discussione molto pesante, sempre per il solito motivo: una veduta molto distante tra le due su ciò che è la danza. Alessandra avrebbe accusato Veronica di non capire niente di danza proprio perché ritiene bravo uno come Dario.

Dopo la pesante discussione però, Alessandra Celentano avrebbe deciso di fare un passo indietro, scusandosi per i toni usati contro Veronica Peparini.

Su Twitter inevitabilmente in molti hanno espresso un parere su questa eterna diatriba tra le due insegnanti: “Vergognosa la scenata della celentano nell’offendere una collega, sua pari. Già pessima nelle offese ai ragazzi, ma quest’anno direi che ha raggiunto il culmine e voi che le andate dietro, le fate la ola e la osannate non fate altro che peggiorare la situazione”.

Ma c’è anche chi chiede di aspettare di vedere la puntata prima di giudicare: “Perché ce l’avete sempre con la Cele? Sbagliare è umano. Poi non sapete nemmeno la dicussione e i toni usati. Datevi una calmata”.

“Almeno la Celentano dice le cose come stanno, Todaro spara a ruota libera e poi si scusa ma non c’è paragone tra Serena e Michele” ha scritto un altro utente.

Foto: Red Communications