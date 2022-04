Amici 21, anticipazioni della quinta puntata del serale: chi è stato eliminato

Arrivano le anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 21: ecco gli spoiler e quale allievo della scuola è stato eliminato.

È stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 21, tant’è che le nuove anticipazioni su quello che avverrà nel corso del programma circolano già abbondantemente sul web. Ma cosa succederà? E chi saranno gli eliminati della quinta serata?

Chi sarà stato eliminato nel corso della quinta puntata del serale di Amici 21? Dopo la registrazione del 13 aprile spuntano le anticipazioni sulla prima serata di sabato, compreso il nome della persona che sembra destinata a dover lasciare la scuola di Maria De Filippi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications

Amici 21: le anticipazioni della quinta puntata del serale

Andiamo con ordine. La quinta puntata del serale di Amici 21 è stata registrata nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile e andrà in onda sabato 16. Le prime anticipazioni si affollano già sui social, tant’è che si parla anche di un nuovo cambiamento nel programma.

Si torna infatti all’eliminazione di un singolo concorrente (e non doppia come l’ultima volta) e, quindi, dopo le prime tre manche nessun allievo dovrà lasciare il programma. Quel che è certo è che vedremo alcuni duetti, come tra Alex e Sissi e Luigi e LDA.

Quinto serale Amici 21: chi sarà eliminato

Quanto all’unica eliminazione della quinta puntata di Amici 21, le anticipazioni rivelano che al ballottaggio arriveranno tre concorrenti: Serena, Dario e Carola. Poi, però, la prima a salvarsi sarà Serena, portando Dario e Carola a un duello per evitare l’eliminazione finale.

Anche se, ancora una volta, l’eliminazione non verrà rivelata in studio ma in casetta, i soliti beninformati anticipano che l’eliminata della quinta puntata sarà Carola Puddu.

