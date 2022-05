Amici 21, Alex Wyse lo fa a fine puntata: la scena con Luigi che non tutti hanno notato

Cosa ha fatto Alex Wyse dopo la vittoria di Luigi Strangis nell'ultima puntata di Amici 21? Ecco cosa è successo dopo la finale

La classifica finale di Amici 21 ha decretato la vittoria di Luigi Strangis, con Michele al secondo posto, Serena al terzo, Alex Wyse al quarto, Sissi al quinto e Albe al sesto posto. Se però Luigi ha vinto anche il premio delle Radio con ‘Tienimi Stanotte‘, per Alex c’è stato il premio Oreo, conferito da una giuria tecnica organizzata dal famoso brand di biscotti. Quello che però in molti non sanno è quello che è successo tra Alex e Strangis alla fine della puntata.

Cosa è successo tra Alex Wyse e Luigi Strangis dopo la fine della puntata finale di Amici 21? Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa ‘Amici’

Alex Wyse e Luigi Strangis dopo la finale di Amici 21: cosa è successo

Andiamo con ordine. Se recentemente sembrava che Alex Wyse e Luigi Strangis avessero chiarito dopo i contrasti delle scorse settimane, la finale del talent show di Mediaset ha fatto in modo che tra i due ‘scoppiasse la pace‘.

Dopo la puntata finale, andata in onda domenica 15 maggio, Alex ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si mostra insieme a Luigi ma anche Albe e Michele. I tre cantano ‘Non siamo soli‘ mentre sollevano la coppa a turno…

Ma a stupire tutti è stato proprio Alex Wyse, che ha compiuto la sua ‘missione da bandito‘ afferrando la coppa del vincitore e sollevandola (in maniera stupefacente) al di sopra delle teste dei compagni, Luigi incluso!

I due allievi, Alex e Luigi, probabilmente si ritroveranno a collaborare anche dopo la fine del programma. Non a caso, i due sono entrati recentemente nella stessa casa discografica, la 21CO lanciata da Matteo Briga e Giordana Angi, a loro volta ex allievi della scuola di Maria De Filippi.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa ‘Amici’