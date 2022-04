Amici 21, Alex Wyse ai ferri corti con LDA? La verità dietro quella frase di Luca sulle critiche di Zerbi

Alex Wyse e LDA discutono di Rudy Zerbi durante il daytime: ecco che cosa è successo tra i due cantanti di Amici 21.

Durante il day-time di Amici 21 è andata in onda una discussione tra Alex Wyse ed Lda. Il primo ha cominciato a lamentarsi dall’atteggiamento assunto da Rudy Zerbi nei suoi confronti. Il secondo gli ha dato una risposta che non è piaciuta a tutti. Ma cosa sarà mai successo tra i due allievi della scuola di Maria de Filippi?

Amici 21: cosa ha detto Alex Wyse su Rudy Zerbi e la risposta di Lda

Andiamo con ordine. Nel daytime di Amici 21 è stato mostrato un piccolo dialogo tra Alex Wyse e Lda. Si è trattato di un discorso partito dalle riflessioni di Alex su Rudy Zerbi, nel quale Luca è intervenuto dicendo la sua al compagno di talent.

“Con che coraggio non mi dici niente durante il pomeridiano e mi dici tutto al serale, cioè dimmelo prima. Ogni volta arriviamo lì e devi trovare qualsiasi cosa per rompermi… E così su Sex Bomb, Signor Tenente, Che Sarà… mi sono messo in gioco e mi viene detto sempre che lo faccio male“, ha cominciato a lamentarsi Alex facendo chiaramente riferimento a Rudy Zerbi.

“Però Alex, ti posso dire una cosa: non canti per Rudy“, lo ha interrotto Lda, come a volerlo spingere a riflettere un attimo in più sui giudizi del produttore discografico.

I fan divisi dopo il dialogo tra Luca e Alex

Molti fan di Alex Wyse non hanno gradito l’intervento di Lda, tanto da arrivare ad accusarlo di essere dalla parte di Rudy.

Altri, invece, hanno segnalato che probabilmente Luca voleva soltanto dire che Alex deve imparare a non dar peso solo alle parole di Zerbi. Anzi, al contrario, il 21enne deve pensare soltanto al suo percorso di crescita ad Amici.

