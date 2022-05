Amici 21, Alex Wyse fidanzato con Cosmary? Le ultime news sulla coppia e cosa è successo dopo la fine del programma 

Alex Wyse e Cosmary Fasanelli dopo Amici 21, la loro storia d'amore continua?

Amici 21 ormai è finito con la vittoria assoluta di Luigi Strangis, ma le storie d’amore nate all’interno della scuola continuano ad appassionare i fan del programma.

LEGGI ANCHE : — Amici 21, Luigi chiarisce il rapporto con Carola: cosa ha affermato su una possibile storia con la ballerina

Tra queste c’è stata la love story tra Alex Wyse (Che insieme a Luigi è stato il cantante più apprezzato di questa edizione) e Cosmary, ballerina di modern eliminata ben prima dell’inizio del serale.

I fan ricordano bene come Cosmary fosse riuscita, fin dai primi giorni di ingresso ad Amici, a far breccia nel cuore del tenebroso Alex, che giorno dopo giorno si è lasciato andare, aprendosi con la ballerina. La pausa forzata tra i due è stata dovuta dal serale di Amici ma ora che il programma è finito per i due non ci sono più ostacoli.

Alex e Cosmary, la storia d’amore dopo la fine di Amici 21

Dai social newtork si apprende che, ora che Amici 21 si è concluso per tutti, i due si sono potuti vedere lontano dalle telecamere e dagli studi televisivi.

Entrambi infatti hanno pubblicato alcune stories su Instagram in cui passano alcuni momenti insieme, tra baci e selfie di coppia. La storia d’amore quindi prosegue, per la gioia dei fan che si sono appassionati alla loro storia.

Foto: Ufficio Stampa “Amici’