Amici 21, ‘Alex stava al letto con me perché…’: cosa rivela Cosmary sui social 

La ballerina Cosmary parla di Alex su Twitter e i fan commentano

Cosmary è uno dei tanti talenti artistici che quest’anno ha preso parte alla classe di Amici. Per lei però il talent è finito già da un po’, a seguito dell’eliminazione avvenuta poco prima dell’inizio del serale.

La ballerina, messa spesso in discussione dalla maestra Alessandra Celentano, aveva iniziato una relazione con il cantante Alex: Cosmary era infatti riuscita a far breccia nel suo cuore.

Nella giornata di ieri, Cosmary ha deciso di aprire una chat room audio “Spaces” su Twitter per confrontarsi con i suoi fan e ringraziarli del sostegno ricevuto durante Amici 21, tanto da mandare l’hashtag #cosmaryeaisha in seconda posizione nelle tendenze su Twitter, cosa che come fa notare un utente succede “Ogni volta che Cosmary, meglio nota come “centro accoglienza eliminati #amici21”, apre uno spazio”.

Come ha scritto un altro utente, sembra che Cosmary “ormai conduce uno show parallelo e chiunque esca, è lì a far accoglienza. Dateci le sue room ogni giorno, ne abbiamo bisogno!”.

Durante la chiacchierata con i fan, alcuni di questi hanno commentato le parole e i piccoli segreti svelati da Cosmary: “Alex stava nel letto con me perché aspettava che mi addormentassi”, dopo questa confessione di Cosmary, devo rimettere questa scena iconica del “bacio della buonanotte” ha scritto un utente.

“Alex stava con Cosmary nel letto per aspettare che si addormentasse” ha sottolineato nuovamente un altro fan, “Alex che si affianca a Cosmary nel letto in attesa che si addormenti! Che amore” ha scritto un altro utente.

Foto: Red Communications