Amici 21 spoiler, lite Celentano – Peparini: il ballerino scoppia a piangere. Anticipazioni sulla registrazione

Veronica Peparini e Alessandra Celentano litigano su Dario durante la semifinale di Amici 21: ecco le anticipazioni su cosa è successo

Il 4 maggio 2022 è stata registrata la puntata della semifinale di Amici 21, che andrà in onda sabato 7 maggio. Già si conoscono i nomi di 3 finalisti su 5 (Sissi, Michele e Luigi), ma in puntata c’è stata anche una lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini su un altro allievo. Cosa sarà mai accaduto?

LEGGI ANCHE :– Amici 21, chi è passato in finale: i finalisti dell’edizione. Anticipazioni

Amici 21: Alessandra Celentano e Veronica Peparini litigano su Dario durante la semifinale, causando un attacco di panico nel concorrente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications

Amici 21: Alessandra Celentano e Veronica Peparini litigano su Dario

Andiamo con ordine. La semifinale di Amici è stata strutturata in tre manche più due ballottaggi finali. La prima e la terza manche sono state riservate ai cantanti, mentre la seconda ai ballerini. Ed è stato proprio lì che i contrasti tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono esplosi.

In particolare, quando la Celentano ha lanciato il guanto di sfida a Dario, lui è scoppiato a piangere stremato in quello che sembrava essere a tutti gli effetti un attacco di panico (nel fuorionda il concorrente sembra aver detto a Veronica di non riuscire a respirare).

Dario ancora in gioco per la finale nonostante le critiche della Celentano?

A distruggerlo non sembra essere stato tanto il guanto di sfida in sé né il fatto da essere uscito sconfitto sia dal round contro Michele che da quello contro Serena. A fargli male sono stati gli apprezzamenti poco carini della Celentano. La stessa Sissi, durante la pubblicità, è scesa a consolare Dario, davvero distrutto da quanto accaduto.

Dario Schirone, ad ogni modo, è ancora in gioco. Il 17-enne della provincia di Taranto si giocherà la finale nei ballottaggi finali contro Alex, Albe e Serena.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications