Amici 21, Aisha e la frase ad Alex Wyse prima di essere eliminata: in pochi l’hanno sentita

Amici 21: una frase pronunciata da Aisha nei confronti di Alex Wyse ha catturato l'attenzione dei fan. Ecco cosa emerge sul cantante

La prima eliminata della quarta puntata di Amici 21 è stata Aisha, ma alcuni telespettatori hanno notato una frase che l’ormai ex concorrente ha detto ad Alex Wyse. Parole che, ora che hanno fatto il giro del web, stanno aumentando l’hype di cui gode il cantante del talent show di Maria De Filippi presso i fan.

LEGGI ANCHE :– Amici 21, ‘villaggio-vacanze’: Nunzio e il commento dell’ex marito di Veronica Peparini che fa il giro del web

Amici 21: la frase di Aisha per Alex Wyse fa impazzire i telespettatori

Andiamo con ordine. Durante la quarta puntata di Amici 21, Aisha ha riguardato il ballottaggio prima della sua eliminazione ed è stato lì che ha detto qualcosa ad Alex Wyse, ovvero “Questo bracciale poi non me lo hai fatto“. “Te lo dò dopo“, le ha risposto lui…

Incuriositi, tanti telespettatori si sono chiesti a quale bracciale si potesse riferire Aisha, tant’è che hanno rispolverato alcune clip in casetta, quando Alex ne regala uno fatto di agata rossa a Cosmary, mentre in sottofondo Serena dice “Che bello, li fa lui!“.

Alex conosce le proprietà delle pietre. Realizza lui i braccialetti per i compagni?

A quanto pare, infatti, incrociando i dati che arrivano dalle parole di Aisha, dal gesto per Cosmary e dall’esclamazione di Serena, pare proprio che Alex Wyse non solo conosca le proprietà delle pietre ma stia realizzando a mano una serie di braccialetti personalizzati da regalare ai suoi compagni di avventura ad Amici 21.

Un gesto veramente bello che, dicono molti telespettatori, rendono Alex più affascinante di quanto non sia già. E non manca chi già gli chiede di dar vita ad un tutorial che spieghi come realizzarli a casa…

Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications