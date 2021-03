Secondo appuntamento con il serale di Amici 20, a finire nell'occhio delle polemiche è un voto dato da Stefano De Martino.

Sabato 27 marzo torna l’appuntamento con il serale di Amici 20; una nuova eliminazione attende gli allievi della scuola e una difficile scelta per Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, i giudici di questa edizione.

Non mancano le discussioni tra gli insegnanti e nemmeno le critiche verso le scelte dei giudici; in particolare fa discutere un voto dato da Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine e se non volete sapere chi sarà eliminato fermatevi qui.

Come per la prima puntata saranno due le eliminazioni: una verrà comunicata in studio, mentre la seconda come per la precedente puntata verrà data ai ragazzi al loro ritorno in casetta. I primi ad andare in ballottaggio e a rischiare l’eliminazione saranno Martina, Ibla e Alessandro. Verrà eliminata Ibla. Fin qui il popolo social non ha da ridire, così come la seconda manche passa diciamo tranquilla e vedrà andare a rischio eliminazione Aka7even. Ma la terza manche un voto di Stefano fa discutere.

In questa terza sfida la squadra capitanata da Zerbi/Celentano è contro quella di Arisa/Cuccarini. Tommaso si scontra con Rosa e ad avere la meglio è proprio la ballerina. Ed è qui che i social contestano De Martino perché a votato a favore di Rosa. C’è chi trova che Tommaso abbia dimostrato maggiormente il suo impegno con The Phoenix, e chi pensa che il voto di Stefano si possa spiegare solo per il fatto che Rosa ha ballato sulle note di una canzone di Emma.

Io lo dico. Ok (neanche tanto) le dinamiche televisive, ma se nella sfida Tommy-Rosa ad essere decisivo è il voto di De Martino e premia Rosa per l’impegno io spacco tutto. L’impegno lo ha dimostrato Tommaso con The Phœnix e con il tango-flamenco, non la tiktoker. #Amicispoilers pic.twitter.com/7rfEMMS5kR — Dodo🐍 (@Dodo35860254) March 25, 2021

Rosa ha ballato Sarò Libera di Emma.



Mi viene da pensare che Stefano le abbia dato il punto per la canzone di Emma sennò non si spiega ahahah#Amicispoiler #Amicispoilers — 𝐌𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐋𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐃𝐈 𝐙𝐎𝐑𝐙𝐈🚀👑 (@PazzeskaMilaano) March 25, 2021



C’è poi chi non apprezza giustamente gli spoiler e che ne attribuisce la ‘colpa’ alle decisioni sbagliate di De Martino e Stash. La puntata si conclude con Serena Deddy e Leonardo al ballottaggio e proprio quest’ultimo è a rischio eliminazione con Aka7even.

