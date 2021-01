Amici 20, è scontro tra il cantante Sangiovanni e Rudy Zerbi e la produzione: l’allievo ha accusato Mamo di non aver avuto la possibilità di completare la sua performance, ecco i provvedimenti

Sangiovanni, scontro ad Amici 20 con Rudy e la produzione

Nell’ultimo daytime di Amici 20 abbiamo assistito alla parte finale della puntata del talent di Maria De Filippi andata in onda lo scorso 9 gennaio: protagonista il cantante Sangiovanni che ha avuto un duro scontro con la produzione.

L’allievo, attualmente nella squadra di Rudy Zerbi, ha ricevuto un duro rimprovero dal suo insegnante perché – nonostante la prima performance di sabato fosse andata bene – non ha eseguito tutti i compiti assegnatigli dal prof.

Rudy infatti ha chiesto a Sangiovanni di realizzare dei cori per Like a prayer, ma al momento della seconda esibizione, la canzone risultava incompleta e Zerbi si è profondamente risentito. Il minorenne, però, ha cercato di spiegare perché non era riuscito a fare i cori chiamando in causa la produzione: nella fattispecie, l’artista ha fatto sapere che non avrebbe avuto delle ore extra di lezione per preparare a dovere la performance.

Sangiovanni inchiodato dalla produzione: il serio provvedimento

Mamo della produzione, chiamato da Maria De Filippi per chiarire la questione, è così intervenuto per smentire ogni parola dell’allievo:

Ti è stata data la possibilità di registrare i cori, è una tua necessità. Voi ci chiedete di tutto, sei stato messo in studio per registrare la topline del tuo pezzo e hai chiesto altre ore di studio. Però non ti sei curato di finire il pezzo. Assegnato ormai tre settimane fa oggettivamente.

Il cantante, evidentemente irrequieto, ha sbottato: “Non è che posso andare dalla produzione e dire mettetemi delle ore”

Zerbi non ne ha voluto sapere e lo ha richiamato alle proprie responsabilità spiegandogli che avrebbe dovuto fare di tutto pur di portare a termine il compito ricevuto. A questo punto il cantante di Gucci bag rischia il posto nella scuola di Amici 20 poiché per il momento non ha più la maglia: vedremo quali saranno i prossimi sviluppi in merito.

