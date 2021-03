Ad Amici 20 Rosa Di Grazia è la ballerina più discussa tra gli allievi del serale: solo ora si scopre che in passato era stata boccata, i dettagli

Rosa Di Grazia, ballerina fortemente voluta da Lorella Cuccarini che l’ha portata con sé fino alla fase del serale, sta attirando su di sé numerosissime critiche. Non solo nel corso di questa edizione è stata più volte al centro di discussioni e scontri con Alessandra Celentano, che non la ritiene adatta, ma anche sul fronte gossip ha saputo far parlare di sé.

Amici, Rosa bocciata l’anno scorso? Cosa si scopre ora

Ora si scopre una macchia nera sul suo curriculum, risalente al primissimo provino per il pomeridiano di Amici dello scorso anno: la ballerina, infatti, si era presentata alle audizioni, tuttavia la giuria – allora composta da Celentano, Peparini e Timor Steffens – l’aveva bocciata in men che non si dica.

Leggi anche: >> Amici 20, cosa accadrà nella prossima puntata: alcune anticipazioni su sabato sera

Quando c’era Timor e Rosa è stata rimandata a casa alla prima puntata del pomeridiano, eravamo felici e non lo sapevamo #Amici20 pic.twitter.com/Zn5o3ULgLd — L’Orlando ansioso (@JordeenStar) March 29, 2021

Raga, ma io ho appena scoperto che Rosa lo scorso anno aveva fatto il provino per entrare ma che Timor e la Celentano l'hanno fermata perché inadatta.

👁️👄👁️#amici20 — Ness (@VanessaLeoni13) March 31, 2021

Percorso in salita per Rosa dopo la bocciatura ad Amici 19

Ad un anno di distanza, invece, Rosa si ritrova al serale con la possibilità – un po’ remota a dire il vero – di vincere il talent di Maria De Filippi. Intanto sui social la notizia della sua precedente bocciatura sta rimbalzando velocemente e il popolo del web si sta scagliando contro la Cuccarini invocando il ritorno di Timor.

“Noi non dobbiamo far uscire Rosa o Martina, DOBBIAMO FAR TORNARE TIMOR AL POSTO DI LORELLAAAAAAAA”

Noi non dobbiamo far uscire Rosa o Martina, DOBBIAMO FAR TORNARE TIMOR AL POSTO DI LORELLAAAAAAAA #Amici20 https://t.co/7YIxfBhEqP — ari 🐉JUSTICE (@rosestobecky) March 24, 2021

“Comunque il fatto che quando la giuria era composta da Celentano, Peparini e Timor, la cara Rosa sia stata spedita a casa immediatamente e ora è dentro grazie alla Cuccarini, la dice lunga”

#amici20



Comunque il fatto che quando la giuria era composta da Celentano, Peparini e Timor, la cara Rosa sia stata spedita a casa immediatamente e ora è dentro grazie alla Cuccarini, la dice lunga. — 𝘴𝘩𝘢': Awed stan account 🕸 (@trashcaffee) March 30, 2021

Foto: RedCommunications