Polemiche ad Amici 20 per una foto di Serena con la maestra Celentano di qualche anno fa. Qualcuno accusa 'Raccomandata'

Nell’era dei social è difficile tenere ‘nascoste’ amicizie e conoscenze, perché possono spuntare foto che raccontano la verità. Ed è quello che è successo ad Amici 20 dove una foto con Celentano prima dell’inizio del programma ha scatenato polemiche su Serena.

Non i boomer che su facebook stanno prendendo Serena come una raccomandata per la foto con la Celentano e non capiscono che per un ballerino è prassi fare degli stage con personaggi di un certo spessore #Amici20 — //ℝ𝕠𝕓𝕖𝕣𝕥𝕒🌺 (@robertina_xx) April 27, 2021

Insegnante e allieva si conoscevano già prima che la ragazza entrasse nella scuola. Il rumor è cominciato a circolare in rete il 27 Aprile quando è apparsa una foto della maestra Celentano che aiutava Serena in alcuni passi di danza quando era piccolina a cui ne è seguita un’altra più recente, di quattro anni fa, in cui le due sono abbracciate.

che belle!! serena che sognava sin da piccola di lavorare con lei e ad oggi è una protetta della celentano, quindi possiamo dire che ce l’ha fatta e è stata ripagata di tutti i suoi sforzi che fa da quando aveva 2 anni❤️#Amici2020 #amici20 https://t.co/4rXCovm3ja — sonoiolapreside…👸🏻 (@cianfi12) April 27, 2021

Prima che fate polemica con la foto della Celentano con serena, anche la peparini l’ha con Giulia perché giustamente sono insegnati e fanno stage, allora anche rosa stessa è raccomandata dalla Celentano? #Amici20 pic.twitter.com/ngQBTVwb03 — Kenzie per gli Amici 💓 (@ChiaraRommi) February 11, 2021

Non è la prima volta che emerge la possibilità che allievi e insegnanti si conoscano; e in questa edizione non c’è solo il caso di Serena Marchesi, ma anche quello di Giulia Stabile e la maestra Peparini che avevano avuto modo d incontrarsi prima del programma. Ma chi segue Amici 20 sa che è avvenuto anche con Kledi Kadiu. Il ballerino ha raccontato di aver avuto Serena tra gli studenti di alcuni suoi stage.

“Noi ci conosciamo Maria, conosco Serena da quando era piccolissima nei vari workshop e stage. Mi ricordo che era uno scricciolino. Ne ha fatti tanti con me”

Non deve quindi stupire la conoscenza che c’è tra Serena e la maestra Celentano, come sottolineano giustamente molti fan su Twitter e non c’è da gridare alla raccomandazione se la ragazza è all’interno della scuola. Del resto ha dimostrato in più di un’occasione di meritare quel posto.

FARE DEGLI STAGE CON LA PEPARINI O LA CELENTANO NON SIGNIFICA ESSERE RACCOMANDATI ANCHE PERCHÉ GIULIA E SERENA SONO MOLTO BRAVE QUINDI ANCHE MENO #Amici20 — giulyismyikigai (@giulyismyikigai) February 11, 2021

Si chiamano STAGE. Giulia ne ha fatti alcuni con la Peparini ed Andreas. Quando era più piccola anche con la Celentano. BASTAAAA #ameamici20 #Amici20 https://t.co/uyJ1nuWgV8 — ❤️🌹 (@flow_ers17) April 21, 2021

#amici20 molti anni fa era la Celentano che portava i ballerini,gli stranieri classici sono tutti suoi(es Javier)l’anno scorso. Tutti fanno stage: Rosa e Giulia hanno fatto stage con lei,Giulia quest’estate workshop con Peparini e Andreas,Garrison ha conosciuto Tommaso da piccolo — Leva (@alessleva) April 28, 2021

